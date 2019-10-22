AÖL sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt için süreç sona ermek üzere... Hala kayıt ücretini yatırmayanlar ise en geç 23 Aralık 23.59'a kadar ücretini yatırmak zorunda... Öte yandan sınav tarihleri de heyecanla bekleniyor. Sınav tarihleirni bilmeyenler ise "AÖL sınavı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş yerleri ise 4 Aralık'ta belli olacak.

KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adayları 30 TL sınav katılım ücretini en geç 23.10.2019 tarihi saat 23:59'a kadar yatırabileceklerdir. Ayrıca ilk kayıt işlemlerinde irtibat büroları tarafından bazı öğrencilerin öğrenim belgelerine uygun okul türüne kayıt işlemleri yapmadıkları tespit edilmiştir. Açık Öğretim Lisesine kayıt olması gereken öğrenciyi Açık Öğretim Ortaokuluna veya tam tersi şekilde kayıt işlemleri yapılmıştır.

Bu durumda olan ve sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin mağdur olmaması için öğrenim belgesi doğrultusunda ilk kayıt işlemlerinin irtibat büroları/merkez kullanıcıları tarafından yapılması ve yapılan hatalı işlemin düzeltilmesi gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 23/10/2019 tarihi saat 23:59'a kadar 30 TL sınav katılım ücretini yatırarak yaptırabilirler.