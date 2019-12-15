AÖO sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Ortaokulu sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖO sonuçları ne zaman açıklanacak? 7 Aralık'ta sınava giren öğrenciler bu soruya yanıt arıyor. Soru ve cevapların yayımlanmasıyla sonuçlara dair çıkarımda bulunanlar artık net sonuçları görmek istiyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

AÖO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu iş takvimine göre 7 Aralık'ta gerçekleşen 1. dönem sonu sınavlarının sonuçlarının 3 Ocak 2020'de açıklanması bekleniyor.

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KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt Yenileme için bankalara sınav katılım bedeliniyatıran öğrencilerimizin kaydı, ücret yatırılan günün ertesinde(tatil günlerinde ücret yatıranların kayıt yenilemesi ilk iş gününde) Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü´nce otomatik olarak yenilenerek AKTİF hale getirilecek, dersler de otomatik olarak sistem tarafından atanacaktır. Bu nedenle öğrencimizin kayıt ücretini yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapmasına gerek yoktur.

Sisteminde kayıtlı olduğu halde T.C Kimlik Numarası olmayan eski kayıtlı öğrencilerimizin sınav ücreti yatırmadan önce halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak T.C Kimlik Numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.