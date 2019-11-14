Ara tatilde karne var mı? Ara tatilde öğrencilere karne verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulamaya alınan ara tatil zamanı geldi. Cuma günü ara tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Peki, ara tatilde karne verilecek mi?

ARA TATİLDE KARNE VAR MI?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.