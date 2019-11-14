MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAra tatilde karne var mı? Ara tatilde öğrencilere karne verilecek mi?
14.11.2019 - 11:27 |

Ara tatilde karne var mı? Ara tatilde öğrencilere karne verilecek mi?

Ara tatil başlıyor. Öğrenciler ilk kez 15 tatil öncesi tatil yapacaklar. Peki, ara tatilde karne var mı? MEB, ara tatilde öğrencilere karne verecek mi? İşte milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorunun yanıtı.

Ara tatilde karne var mı? Ara tatilde öğrencilere karne verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulamaya alınan ara tatil zamanı geldi. Cuma günü ara tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi ders başı yapacaklar. Peki, ara tatilde karne verilecek mi?

ARA TATİLDE KARNE VAR MI?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.

Kıran-6 da PKK ya büyük darbe! Hepsi ele geçirildiJandarma Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!

Terazi burcunun olumlu - olumsuz özellikleri ve günlük burç yorumu

Terazi burcunun olumlu - olumsuz özellikleri ve günlük burç yorumu

Doğum yapan eşini bıçaklamıştı! Kan donduran sözler

Doğum yapan eşini bıçaklamıştı! Kan donduran sözler

Af yasası çıkıyor mu? Genel afta son durum ne? İşte son gelişmeler...

Af yasası çıkıyor mu? Genel afta son durum ne? İşte son gelişmeler...

Sıradaki Haber