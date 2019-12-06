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06.12.2019 - 00:32 | | İHA

Arabaları için böyle önlem aldılar

Kars’ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araç sahipleri arabalarını korumak için üzerlerine halı, battaniye ve branda örttü.

Arabaları için böyle önlem aldılar

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini kilimle örterken, bazıları da halı, battaniye ve branda ile kapatarak soğuktan korumaya çalışıyor. Ortaya renkli görüntüler çıksa da üstü örtülü araçlar, soğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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