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14.08.2019 - 12:34| DHA

Araç hurdaya döndü! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Araç hurdaya döndü! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Orhan Gezer'in kullandığı 40 ER 735 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Orhan Gezer ile otomobilde bulunan Hülya (31), İrfan Efe (2), Remzi Canyavuz (1) ve Mustafa (10), Nazar (8), Selma Gezer (7) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nazar ve Selma Gezer, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Araç hurdaya döndü 1i bebek, 4ü çocuk 7 yaralı

Araç hurdaya döndü 1i bebek, 4ü çocuk 7 yaralı

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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