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29.09.2019 - 13:06 | | İHA

Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!

Bursa'dan aracını gelin arabası gibi süsleyip "Beni affet ben öküzüm" yazarak sevgilisine kendisini affettirmek için Bilecik'e gelen şahıs, gaz pedalı takılı kalınca kaza yaptı.

Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!
Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!
Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!
Araca "Beni affet ben öküzüm" yazdı, sonu hastanede bitti!
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Elektrik direğine çarpan araçta yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile İstiklal Caddesi kavşağının kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa'dan Bilecik'te üniversite okuyan ve kendisini terk eden kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu önüne gelen Hakan Ünallı, aracını düğün arabası gibi süsledi. Üstüne de "Beni affet ben öküzüm" ve "Seni çok seviyorum Sibel" yazan Ünallı, yurdun önünde arkadaşları ile birlikte meşaleler yaktı.

Hakan Ünallı, daha sonra 16 LFP 48 plakalı otomobili ile yurdun bulunduğu mahallede iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu elektrik direğine çarptı. Yaralanan genç aşık, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

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