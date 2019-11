Arif Sağ kimdir? Arif Sağ'ın sağlık durumu nasıl?

Arif Sağ, kanser tedavisinde yaşadığı süreçleri anlattı. Türk halk müziğinin usta isimleri arasında yer alan Arif Sağ kanser olduğunu öğrendikten sonra hemen tedavisine başlandığını 12 seans kemoterapi gördüğünü ifade etti. Herkes benim kanseri Küba'da yendiğimi zannediyor ama ben kanseri Türkiye'de yendim açıklamasında bulundu. Küba'da kanserin yeniden nüksetmemesi için aşı yaptıklarını dile getiren Arif Sağ, Türkiye'de kanser tedavisinin hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

ARİF SAĞ KİMDİR?

Arif Sağ 1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı bağlama virtüözü akademisyen ve eski bir milletvekili olan Arif Sağ'ın müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başladı.

1945 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesi Dallı köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren saz çalmaya başlayan Arif Sağ, İstanbul'a geldi ve Aksaray Musiki Cemiyeti'nde Nida Tüfekçi'nin öğrencisi oldu. Müzikal altyapısını kısa zamanda oluşturmayı başardı. 1960 ve 70'li yıllar Arif Sağ için müzikte arayış yılları oldu. Arif Sağ, bu dönemin toplumsal hareketlerinin müzikle bağdaşan yanlarından çok, piyasadaki ve resmi kurumlardaki müzik uygulamalarına ağırlık verdi. 60'lı yılların sonunda TRT İstanbul Radyosu'na bağlama sanatçısı olarak başladığı yıllarda piyasadaki faaliyetlerine de devam etti.

Çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etmesinin yanında, yine bu dönemde bestelerini de pek çok sanatçıya okuttu. Bununla birlikte kendi çalıp okuduğu plakları da vardır. Yapılan müzik bugünkü terminolojiyle bir tür arabesk-fantazi benzeridir. Bestelerinde ise yerel motifleri (yer yer pasajları) çok sık kullandı. Bu da onun halk müziğinden kopamadığı gerçeğinin bir başka göstergesidir.

1976 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalışamaya başlayan Sağ, bu görevinden 1982 yılında ayrılarak özel çalışmalara ağırlık verdi.

Birçok ünlü sanatçıya kaset çalışmalarında yardımcı oldu. Bu özelliğinin yanında 10'dan fazla kasette sanatçı olarak da ayrıca yer aldı. Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen Muhabbet adlı seri albüm çalışmaları 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır.

1987 ve 1991 yılları arasında Ankara milletvekilliği yapmıştır ve milletvekillik görevinde bulunan ilk sanatçıdır.

2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamı'ndan sağ kurtulmuştur.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın desteği ile, 1996 yılında Köln Filarmoni Orkestrası'nda konser vererek, bağlama ve Anadolu müziğinin batıya tanıtılmasında büyük rol üstlenmiştir. 2000 yılında ünlü İspanyol flamenko gitarist Tomatito ile Avrupa'nın 12 şehrinde konser vermiştir.

Erdal Erzincan ile birlikte iki ciltten oluşan Bağlama Metodu adlı kitabın yazarıdır.

Albümleri

Gurbeti Ben mi Yarattım? (1981)

İnsan Olmaya Geldim (1983)

Muhabbet 1-5 (Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu ve Yavuz Top ile birlikte) (1983-1989)

Halay (1988)

Duygular Dönüştü Söze (1989)

Türküler Yalan Söylemez (1990)

Biz İnsanlar - Kerbela (1990)

Resital 1 (Musa Eroğlu ile birlikte) (1990)

Ben Çaldım Siz Söyleyin (1991)

Halaylar ve Oyun Havası (1992)

Direniş (1993)

Umut (1995)

Seher Yıldızı (Belkıs Akkale ile birlikte) (1996)

Concerto for Bağlama (1998)

Golden Bağlama with The İstanbul State Symphony Orchestra (Erdal Erzincan ve Erol Parlak ile birlikte) (1999)

Dost Yarası (2002)

Davullar Çalınırken (2005)

Anadolu Döktürmeleri (2006)

Ezo Gelin - Dizi Müziği (2007)

Şekeroğlan - Saz ile Oyun Havaları (2011)