MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemArızalanan otomobilinden indi otomobil çarptı!
21.10.2019 - 12:27 | | DHA

Arızalanan otomobilinden indi otomobil çarptı!

Gaziantep’in Araban ilçesinde, arıza yapan otomobilini kontrol etmek için araçtan inen Hasan Avcı, yoldan geçen başka otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Arızalanan otomobilinden indi otomobil çarptı!

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Adıyaman karayolu Dağdancık mevkiinde meydana geldi. Yerel sanatçı Hasan Avcı yönetimindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, yolda ilerlerken arızalandı. Otomobilini yolun kenarına çekerek arızasını kontrol etmek isteyen Avcı'ya, araçtan indiği sırada, Gaziantep yönünde ilerleyen Emrullah B. yönetimindeki 02 AAJ 616 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın şiddeti ile yaralanan sürücü Emrullah B. ise sağlık ekipleri tarafından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Avcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

    Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel ürünler kataloğu! 25 Ekim BİM aktüel ürünler

    BİM aktüel ürünler kataloğu! 25 Ekim BİM aktüel ürünler

    57 yaşındaki kadına tecavüz girişiminde bulunan sanık: Pişmanım

    57 yaşındaki kadına tecavüz girişiminde bulunan sanık: Pişmanım

    Tecavüz skandalında iğrenç gerçek ortaya çıktı!

    Tecavüz skandalında iğrenç gerçek ortaya çıktı!

    Gökçe Akyıldız kimdir? Kaç yaşında?

    Gökçe Akyıldız kimdir? Kaç yaşında?

    Sıradaki Haber