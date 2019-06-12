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12.06.2019 - 07:33 |

Arka Sokaklar 521. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı!

Uzun soluklu dizi Arka Sokaklar sezon finali için fragmanı yayınlandı. İzleyici heyecanla 521. bölümü merak ediyor. Ekip için zor zamanlar başlıyor. Mesut vurulacak. İşte, Arka Sokaklar 521. bölüm sezon finali fragmanı ve detaylar...

Arka Sokaklar 521. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar 521. bölüm fragmanı yayınlandı. Mesut vuruluyor, ekip için yine zor zamanlar başlıyor!

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Volkan, ekip olarak girilen bir çatışmanın ortasında vurulur. Volkan'ın durumu tüm ekip için yıkım olur. Başta Rıza Baba olmak üzere herkes şok olmuştur.

Diğer taraftan Tekin ev ahalisine Amerika'ya gideceğini söyler. Hüsnü hem sevinir hem de çok şaşırır. Aylin ise Hakan'a bir mektup bırakarak evi terk eder. Tüm yaşanılanların ona ağır geldiğini söyler.

Bir kovalamaca sırasında Mesut da vurulur. Selin ve diğerleri hemen yardıma koşsa da Mesut'a ne olacağı bir bilinmezdir.

Arka Sokaklar sezon finali bölümüyle Cuma saat 20.00'de Kanal D'de!

Damadın cebinden para çaldıAntalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.
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