Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı! Ekip Nadir'in peşinde...

Kanal D'nin heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar yine herkesi ekran başına kilitleyecek. Cuma akşamları yayınlanan dizinin bu akşam 528. bölümü ekrana gelecek. Peki, yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar, ekibe Serpil’in, Nadir için çalıştığı bilgisini verir. Ezgi’nin, Nadir’e olan yakınlığından dolayı Rıza Baba, onu Nadir olayının dışında tutar.

Mazlum, Seray’ın Mesut’u öpmesinden dolayı Seray’a oldukça öfkelidir. Seray ücra bir köşede ölü bulunur. Şüpheli olarak Mazlum gözaltına alınır. Selin, Mazlum’un Seray’a olan öfkesine bir anlam verememektedir.

Ünlü modacı Rüştü Kartal, defile hazırlığı yaptığı sırada moda evi kurşunlanır. En gözde mankeni Melis’tir. Melis’in eski erkek arkadaşı Polat’tan şüphelenirlir. Ekip olay yerine gelir. Rüştü, Hüsnü’ye fazlaca yakın davranır ve adeta başına dert olur. Polat ifadeye çağrılır ve Melis, Polat’ın olayla ilgisi olmadığını söyler. Rüştü, Hüsnü’yle beraber koruma evinde saklanacaktır.

Ekip, Bartu olayıyla ilgilenir. Bartu isimli genç, uyuşturucu etkisiyle yüksek bir yerden kendini atmaya kalkar. Selin genci durdurur. Ablası Banu emniyete gelir. Genç kız, kardeşine destek olup onu kurtarmaya çalışır. Bartu tedaviye alınır. Tedaviden kaçınca ablası peşine düşer. Esat’ın elinden kardeşini kurtarmaya çalışır. Ekibimiz peşinden gider ve Esat’ın uyuşturucu torbaları yakalanır. Esat Banu’ya bilenir. Bartu’yu kullanır ve Banu’yu öldürmek için çağırır.

Rıza Baba’yı eski dostu, Müsteşar Kemal arar. Emlak ofisine benzer bir yere götürür ve orada Savcı Ceyda da beklemektedir. Nadir’i resmi görevde olmadıkları şekilde bitirmek isterler. Rıza’dan da yardım isterler. Rıza Baba, ekibiyle konuşup kararını verecektir. Ekip rozetleri bırakıp yeraltına inecek mi?

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM FRAGMANI