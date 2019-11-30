Arka Sokaklar 533. bölüm full izle | Arka Sokaklar 534. bölüm fragmanı...

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Peki son bölümde neler yaşandı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Selin terörist kızın bıçaklamasıyla yaralı olarak İstanbul'a getiriliyor. Ameliyata alınan Selin kurtulsa da iç kanama riski yüzünden hastanede müşahade altında kalıyor. Mesut, gözleri arkada Serboran Kırsalında Cemal'i kurtarmak için uğraşıyor. Cemal, Berzan'ın elinde sınıra doğru yol alırken onların peşindeki diğer asker grubuyla sıcak temasta kalıyor. Çatışma esnasında vuruluyor. Öldüğünü düşünen Berzan onu orada bırakıyor. Teröristlerin elinden kurtulduğunu bilmeyen Mesut onu aramaya devam ediyor. Teröristlerlerle karşı karşıya kalan Mesut ve askerler zor anlar yaşıyorlar. Çünkü, Kurye'nin Serboran'daki adamı yanındaki terörist grupla onlara ateş ediyor. Mesut ve Teğmen şehitlerini arkada bırakarak oradan kaçmayı başarıyorlar. Fakat, grup peşlerinden onları kovalıyor. Mesut ve Teğmen bir hendekte kıstırılıyor. Çatışma esnasında Teğmen vuruluyor. Mesut tek başına mücadele etmeye çalışıyor; fakat, kalabalık terörist grup onu çok zorluyor. Kurşunları tükenen Mesut ölümle yüz yüze kalıyor...

ARKA SOKAKLAR 533. BÖLÜM FULL İZLE

ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selin, Mesut için endişelidir. Ancak Mesut söyledikleriyle Selin'in içini rahatlatır. Engin Müdür ise Erkan'ın bütün foyalarını ortaya çıkartma peşindedir. Erkan'ı kesin bir dille uyarır.

Hakan yeni bir aşka yelken açmıştır. Zeliha, Tarık hakkında öğrendiklerini kaldıramaz. İkili kavgaya tutuşur.

Ezgi ise Nadir tarafından ona bırakılan yüklü miktar para konusunda oldukça şaşkındır. Ezgi bu parayı alacak mı?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 6 Aralık Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜM FRAGMANI