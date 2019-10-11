Arka Sokaklar'da Tunç vuruldu mu? Arka Sokaklar 526. bölüm fragmanı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da heyecan dinmiyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide neler olacak merak konusu...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savcı Ceyda, Engin’in Vasıf’la işbirliği yaptığına dair ses kaydı bulmuştur. Engin’in yurtdışında hesabına para geçtiğine dair iddiada bulunur. Ceyda her an bir açık bulma peşindedir. Engin’in başı büyük bir derde mi girmektedir?

Jennifer’ın teyzesi Rebecca, Jennifer ve Tekin’in evlenmesi için kolları sıvar. Hüsnü’yü de bu işe dahil eder. Rebecca nişanı ve düğünü lüks bir otelde yapmak ister. Hüsnü karşı çıkar. Nişan kıyafetleri alınmıştır; ama, Rebecca otel masraflarını ödemeden ortadan kaybolur. Bütün borçlar Hüsnü Çoban’a mı kalacaktır?

Sait avukatı Serpil’le görüşür. Serpil baro avukatı gibi gelir; ancak, arkasında beklenmedik adamlar vardır. Savcı Ceyda’nın Mudanya’ya tayini çıkar. Birileri Ceyda’nın bu işin peşine düşmesini istememektedir.

Müzeyyen, oğlu Adem’le ilgilenir. Kızı Melek de yanlarında mutlu bir aile tablosu sergilerler. Adem, Tunç’un arkadaşıdır. Hüsam, Servet ve Caner ortalıkta millete saldıran tinercilerdir. Rafet’e çalışmaktadırlar. İsmail de, Rafet’e çalışmaktadır. İsmail ve Hüsam, Tunç ve Adem’in yolunu keser. İsmail bıçağı sallar ve acı bir ses duyulur. Acaba Tunç vurulmuş mudur?

ARKA SOKAKLAR 526. BÖLÜM FRAGMANI - 2

ARKA SOKAKLAR 526. BÖLÜM FRAGMANI