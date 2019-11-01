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01.11.2019 - 12:38 | | DHA

Artık size o yardımcı olacak! 5 farklı dil konuşabiliyor...

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolculara yardım etmesi, danışmanlık hizmeti vermesi için gidiş terminalinde 'Aerobot' adı verilen robot hizmete başladı.

Artık size o yardımcı olacak! 5 farklı dil konuşabiliyor...

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan, test aşamasındaki danışma robotu göreve başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı gidiş terminaline konulan ve “Aerobot” adı verilen robot ilk aşamada İngilizce ve Türkçe olarak yolculara destek verecek. Yolculara danışma hizmeti vererek, onların sorularını yanıtlayan robot, aynı zamanda yolcuların bilet bilgilerini okuyup, uçuş detaylarını da canlı olarak ekranına yansıtıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminalinin 10’uncu yıl dönümünde gidiş terminaline kurulan robot ile karşılaşan yolcular robotlardan uçuşları hakkında bilgi aldılar. Robot ile hatıra fotoğrafı çektiren yolcular uygulamadan memnun olduklarını belirttiler. Öte yandan Sabiha Gökçen terminalinin hizmete girişinin 10’uncu yılı nedeniyle konser veren bando ekibi eşliğinde bugün göreve başlayan robot dans ederek yolculara keyifli anlar yaşattı.

Artık size o yardımcı olacak 5 farklı dil konuşabiliyor...

AEROBOT ROBOT 5 DİL BİLİYOR

Robot hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, ”Aerobot, yolcularımıza yardımcı olmak için aramıza katıldı. Kendisine öğretirken biz de öğreniyoruz. Onunla birlikte çalışmayı öğreniyoruz. Ne gibi konularda yolcularımıza yardım olacak; yolcumuz uçuş kartını okutursa uçuşu ile ilgili zaman ve kapı gibi bilgileri sağlayabiliyor, gecikme varsa onu gösterebiliyor, tüm uçuş bilgilerini listeleyebiliyor. Farklı dillerde yolcularımız ile konuşma imkânına sahip. Ulaşmak istedikleri noktalara yön tarifi veriyor. Şu ana kadar yaptığımız geliştirmeler bunlar. İleri ki aşamalarda yolcularımıza daha fazla yardımcı olmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi belirli noktalarda restorantlarda ne gibi kampanyalar var. Bunları yolcularımıza iletmek istiyoruz. İhtiyaçları varsa hızlı geçiş ve lounge hizmetlerini buradan satın alabilmelerini hedefliyoruz. Aerobot havalimanımızın farklı noktalarında kendisi ile karşılaşabilirsiniz. Bizimle birlikte 16 saat çalışıyor. 5 farklı dili konuşabiliyor. Yolcularımızdan alacağımız geri dönüşler doğrultusunda ve yeni yapacağımız geliştirmelerin başarılı olması durumunda sayılarını artırmayı planlıyoruz” dedi.

 

    DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.
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