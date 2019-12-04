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04.12.2019 - 09:34 |

ASDEP başvuruları için son günler | ASDEP başvurusu yap

ASDEP başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınacak sözleşmeli personeller için başvurular 27 Kasım'da başlamıştı. Peki, ASDEP başvuruları ne zaman sona eriyor? ASDEP başvurusu nasıl yapılır? İşte ASDEP başvuru şartları...

ASDEP başvuruları için son günler | ASDEP başvurusu yap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözleşmeli personel alımı için başvurular devam ediyor. Başvurular için son gün 6 Aralık. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son iki gün. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir?

ASDEP NEDİR?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

ASDEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASDEP başvuruları elektronik ortamda yapılacak. ASDEP başvuruları (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) adresleri üzerinden yapılıyor.

ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

*Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
*65 yaşını bitirmemiş olmak,
*657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.
*Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
*KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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