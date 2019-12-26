Asgari ücret 2020 belli oldu! Bakan Selçuk'tan son dakika asgari ücret ve AGİ zam oranı açıklaması

Türkiye'de gündemin bir numaralı maddesi asgari ücrete dair müjdeli haber Bakan Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yurt genelindeki milyonlar çalışanın dört gözle beklediği 2020 asgari ücret ve asgari geçim indirimi (AGİ) zam oranı belli oldu. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?



Asgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.



Asgari ücret ve 2020 zam oranı belli oldu. 4. toplantı sonrası Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamada bulundu. Bugün sabahtan bu yana "Asgari ücret ve AGİ ne kadar oldu?" sorusunu milyonlar iletirken az önce rakamlar açıklandı. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ rakamları...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyordu.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Son dakika haberi... 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.

3 çocuklu ve evli bir çalışanın asgari ücreti 2 bin 479 lira olacak.

AGİ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL





BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

2002'de net 184 lira olan asgari ücreti 2019'da net 2 bin 20 lira 90 kuruşa yükselttiklerini belirten Selçuk, "Böylelikle asgari ücrette son 17 yılda reel olarak yüzde 142, nominal olarak yaklaşık 10 kat artış sağlandı. AB ülkeleriyle kıyasladığımızda da satın alma gücü paritesine göre 2002'de 15. sıradayken 2019'da 10. sıraya yükselmiş durumdayız." dedi.

Asgari ücretin sosyal yardım ve hizmetlerde önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Selçuk, asgari ücretin genel sağlık sigortası, SGK borçlanması, asgari geçim indirimi gibi birçok hesaplamayı etkilediğini, yeni rakamı belirlerken bu dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözettiklerini söyledi.

Son 18 yılda asgari ücretin 12'sinin işveren temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla, 2'sinin işçi temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla ve 4'ünün ise oy birliğiyle belirlendiğine dikkati çeken Selçuk, yeni asgari ücret rakamıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy birliği ile almış bulunmakta. Bu haberi bekleyen milyonlarca vatandaşımızı daha fazla bekletmeden asgari ücret rakamlarını açıklamak istiyorum. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış bulunmaktayız. Merkez Bankası 2019 beklenen yıl sonu enflasyon oranı yaklaşık yüzde 12 olarak öngörülmekteydi. Dolayısıyla 3 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Bu oran 2020 hedef enflasyonu yüzde 8,5'un, bütçe artışı oranı olan yüzde 14’ün de üstünde."

"Gönül isterdi ki oy birliği ile imzalayalım"

Bakan Selçuk, 2002'ye kıyasla da reel olarak yani enflasyonu göz önüne alarak yüzde 154 oranında artış sağlandığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"Aylık net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıkladığımız asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. Üç çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479 lira 21 kuruş olacak. Dolayısıyla bu sene oy çokluğu ile belirdiğimiz ücreti de gönül isterdi ki işçi temsilcilerimizle beraber oy birliği ile imzalayalım. Biz her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, edeceğiz. İşçilerimizi yüksek rakama ulaşmaları için işverenin verdiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarına sağlamak adına bu sene asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Mutlu ve üretken birey, uyumlu aile ve daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücretin başta çalışanlarımıza, ailelerine ve işverenlerimize olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Daha çok emek veren, daha çok değer üreten, yerli ve milli üretimini artıran; daha güçlü bir Türkiye yolunda bizlere liderlik eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreç boyunca verdiği destekler için şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun."

ÜÇ SENDİKA NE İSTİYORDU?

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.









ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.





TÜRK-İŞ, TOPLANTIDAN AYRILDI

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise açıklanan rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceklerini ifade ederek, "2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Mevcut koşullarda bir işçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez. Geldiğimiz nokta itibarıyla sayın bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" diyerek salonu terk etti. İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ise belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Son dakika: 2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı

Content Video - 2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı