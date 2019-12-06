Asgari ücret 3.200 TL olacak mı? Asgari Ücrete 2020 yılında ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret konusunda araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk toplantının 2 Aralık'ta gerçekleştirilmesinin ardından ikinci ve üçüncü toplantının gerçekleştirileceği tarihlerde belli oldu. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 ve 17 Aralık'ta iki kez daha toplanacak. Toplantıların ardından mütabakat sağlanırsa 2020 yılında uygulanacak olan ashari ücret tutarı da belirlenecek.

Sendikalar ilk toplantının ardından asgari ücret klonusunda beklentilerini açıklarken Türk-İş 2020 yılı için Asgari ücret beklentisini 2.578 lira, DİSK ise 3.200 TL olarak açıkladı. Peki Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat diğer işçi konfederasyonları ile ortak çalışma başlattıklarını kaydederek, "Onlardan kendi çalışmalarını birlikte değerlendirip bir rakamla ortaya çıkacağız. İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez. Umuyorum ki, bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, önceliklerinin mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması olduğunu söyleyerek, "2020-2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil" diye konuştu

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma programı belirlendi.

İkinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.