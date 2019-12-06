Asgari ücret belli oldu mu? Ne kadar? oldu? Kaç para olacak?

Her yıl aralık ayı geldiğinde milyonlarca asgari ücretliyi heyecan sarıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılar gerçekleştirerek ocak ayındaki zam oranını belirliyor. İlk toplantı 2 Aralık'ta gerçekleşti. Toplantı sonrası sendikalar asgari ücret beklentilerini dile getirdi. Peki, Asgari ücret belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret henüz belkli olmuş değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirecek. 3. toplantı ise 17 Aralık'ta olacak. Bu toplantılar sonrasında asgari ücret de belli olacak.

‘2.578 TL’NİN ALTI OLMASIN’

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemde 2020'de geçerli olacak asgari ücretin olduğunu belirterek, "Bir kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gündemde 2020'de geçerli olacak asgari ücretin olduğunu belirterek, "Bir kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız" dedi. Türkİş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, kıdem tazminatı uygulamasını geriye götürecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade ederek, "Kıdem tazminatı almayanlar var, bunu düzeltecek her düzenlemeye katkı yaparız" diye konuştu.