Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücret konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk toplantıyı 2 Aralık tarihinde gerçekleştiren asgari ücret tespit komisyonu zam pazarlığında ikinci görüşme için 10 Aralık Salı günü yeniden toplanıyor. Sendikalar 2020 yılı için asgari ücret için bekledikleri rakamları açıklarken gözler yapılacak toplantıların ardından 2020 yılında uygulanmaya başlanacak olan asgari ücret zam oranının ne kadar olacağına çevrildi. Peki Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Sendikaların beklentisi olan 2.578 lira ve 3.200 TL rakamları yeni yılda uygulanabilir mi?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat diğer işçi konfederasyonları ile ortak çalışma başlattıklarını kaydederek, "Onlardan kendi çalışmalarını birlikte değerlendirip bir rakamla ortaya çıkacağız. İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez. Umuyorum ki, bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, önceliklerinin mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması olduğunu söyleyerek, "2020-2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil" diye konuştu

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma programı belirlendi.

İkinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

2.500 LİRAYA ULAŞABİLİR

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.