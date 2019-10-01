Askeri araç devrildi! 2 asker yaralı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki iki asker hafif yaralandı.

Ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar, daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu arada, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, yaralıları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.