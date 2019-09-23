Askerlik yeri sorgulama | Askerlik yerleri açıklandı mı? (Kasım celbi 99/4)

Kasım 99/4 celbinde askere gidecek vatandaşlar, askere gitmek için gün sayıyor. Kasım celbine az bir süre kala, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü askerlik yerlerini belirledi ve 23 Eylül 2019 günü açıklanacağını duyurdu.

Kasım celbinde vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan vatandaşların askerlik yerini nasıl öğreneceği de belirtildi. İşet askere gidecek vatandaşlarımızın bilmesi gerekenler...

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ASKERLİK YERİ SORGULA

Kasım celbi 99/4 Askerlik yerleri e-devlet üzerinden giriş yapılarak öğrenilecek. e-devlet şifresi olmayan vatandaşlar, e - devlet sistemine erişim sağlamak için PTT'den kimlikleriyle şifre alabilirler.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, Kasım celbinin askerlik yerlerinin bugün açıklanacağını duyurdu. Fakat şu an için 'askerlik yeri açıklandı' duyurusu yapılmadı. Kasım 99/4 celbinin askerlik yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

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