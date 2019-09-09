Aşure Günü ne zaman? En anlamlı, kısa-uzun, en güzel Aşure Günü mesajları!

Bugün Aşure Günü idrak ediliyor. Aşure Gününde aşure yaparak, çevresimizdekilere dağıtmak çok anlamlı ve kıymetlidir. Günün ilk ışıklarından bu yana Aşure Gününün anlamını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, 'En güzel Aşure Günü mesajları', 'En anlamlı Aşure Günü mesajları', en yeni Aşure Günü mesajları', en özel Aşure Günü mesajlarını araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz Aşure Günü mesajlarını haberimizde derledik...

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

- Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah’a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

- Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

- Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

- Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

- Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

- Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

- Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

- Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

- Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

- Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve’l-Terhib 2/116)

- "Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

- Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

- Sofralarımızda bolluk bereket lezzet, evlerimizde muhabbet ve sevgi saygının devamlı olması dileğimle Aşure günü kutlu mutlu olsun.