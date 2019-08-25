Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı 31 Ağustos 2019 Cuma günü başlıyor. Hicri Yılbaşı kabul edilen Muharrem ayı Müslümanlar için mübarek kabul edilen aylardandır.

AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜN?

Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü bu sene 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.