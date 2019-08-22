Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında?

Atakan Işıktutan, Survivor'da Katerina Dalaka ile yaşadığı yakınlaşma ile gündeme gelmiş. Yarışma devam ederken ikili arasındaki aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Survivor'da yarışmanın tamamlanmasının ardından Katerina Dalaka Yunan şampiyonu olurken Atakan Işıktutan yarışmanın finaline kısa bir süre kala adaya veda etmişti. Çift Survivor'ın bitmesinin ardından yeniden bir araya geldi. Beraber vakit geçiren çift zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalar ile aşklarını saklamadıklarını ortaya koydular. İşte Atakan Işıktutan hakkında merak edilenler...

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.