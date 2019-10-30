Atatürk bağımsızlığı Brexit’e ilham oldu

Atatürk ve Cumhuriyet temalı yağlı boya resimler yapan İngiliz ressam Ned Pamphillon, bu kez İngiltere’de “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” konulu bir sergi açtı. Sergi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci olan Brexit etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşuyor. Coney Weston belediye binasındaki sergide 20 yağlı boya tablo sergisinde Atatürk ve Türkiye temalı 6 eser bulunuyor.

Brexit sürecine katkı vermek için Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunu vurgulamak isteyen Ned Pamphillon, Brexit sergisi hazırladı. İngiltere’de yaşadığı Burry St. Edmunds Coney Weston şehrinin belediye meclis binasında açılan sergi için Pamphillon, İngiliz politikasının önde gelen isimlerinden Nigel Farage ve Brexit için çalışan politikacıların tablolarını resmetti. Yaşadığı İngiltere’yle ilgili farklı eserler üreten sanatçı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ sözünü çok sevdiğini ve hayatı boyunca örnek aldığını söyledi.

‘Atatürk’ü okuyun, anlayın’

Pamphillon, “Brexit’i destekliyorum. Ancak tam bağımsız ülkeler kendi yaşam şekillerini üretebilir. Ben amaçsızca Mustafa Kemal’e hayranı birisi değilim, okuyun kendi yazdıklarını bugün yanına yanaşabilecek lider yok. Sanata bakış açısını ele alın, bir opera oyunu için Ankara’da yaptıklarını inceleyin, onu daha iyi anlarsınız. Arkadaşlıklarını inceleyin, entelektüel kültürü hakkında bilgi sahibi olun ve yeter ki onu iyi anlayın ve anlatın” dedi.