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14.12.2019 - 20:11 | | AA

Avlanırken kardeşini vurdu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde av sırasında ağabeyi tarafından yanlışlıkla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Avlanırken kardeşini vurdu

G. A. (30) ve kardeşi Necati A. (23), ilçeye bağlı Kaman ve Ortaklar köyleri arasında mevkiye ava gitti.

Av sırasında G.A'nın tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu saçma isabet eden Necati A. yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan Necati A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

G.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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