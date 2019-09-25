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25.09.2019 - 17:08 | | İHA

Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Trafik ışıklarında meydana gelen kazada karşı şeride geçerek yoldan çıkan kapalı kasa kamyonet 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak fabrika duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, yol kenarında oturan vatandaşlara aracın teğet geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 civarında Kuyucak-Denizli Karayolu üzerinde Pamukören Mahallesi ile Azizabat Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Denizli yönünden Kuyucak yönüne seyir halinde bulunan 09 ZE 787 plakalı Yusuf Örgüt (22) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark eden sürücüsünün direksiyon kırması sonucu önce orta refüjde bulunan trafik ışıklarını devirdi, ardından karşı şeride geçti. Oradan bir zeytinyağı fabrikasına ait satış reyonu önünde bulunan park halindeki otomobile sürterek iş yeri çalışanlarının yanından geçen araç, 3 metre yükseklikten uçup zeminde bulunan fabrikanın duvarına çarparak hurdaya döndü.

SON ANDA KURTULDULAR

Kamyonet içerisindeki sürücü Yusuf Örgüt ve yanındaki yolcu Ayşegül T., olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde ise 2 çalışanın şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı.

 

 

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