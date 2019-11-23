Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmeni yakaladı. 46'sı çocuk, 18'i kadın, 19'u erkek olan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...İstanbul, Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.