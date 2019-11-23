MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAyvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı
23.11.2019 - 09:23 | | DHA

Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 83 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmeni yakaladı. 46'sı çocuk, 18'i kadın, 19'u erkek olan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

 

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...İstanbul, Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunus Emre Enstitüsünden Roma'da Türk filmleri haftası

Yunus Emre Enstitüsünden Roma'da Türk filmleri haftası

KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman verilecek?

KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman verilecek?

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Sıradaki Haber