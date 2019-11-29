MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?
ABONE OL
29.11.2019 - 12:14 |

Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Azize yeni bölümde Azize Balkan'ı öldürmeye bir adım uzakta... Bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise muamma...

Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Balkan hayat mücadelesi verirken Azize kardeşinin öldüğünü öğreniyor. Öte yandan herkes Azize'nin üzerine giderken Onu savunma işi Kartal'a düşüyor. Bu arada Azize ile Balkan yalnız kalıyor ve genç kadının Balak'ı öldürüp öldürmeyeceği büyük merak konusu oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize’ye dönmüştür.

Azize kendisinden şüphelenen Kartal’dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdir. İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir.

 

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdiTürk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 sergilendi. Yerli silah aparatına şimdiden ABD, Çin gibi ülkelerden talepler geldiği söyleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

Ferhat ile Şirin dizi konusu | Ferhat ile Şirin fragman

Kaçak aksesuarlara el konuldu

Kaçak aksesuarlara el konuldu

Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Adıyaman’da kaçak içki ve silah ele getirildi

Sıradaki Haber