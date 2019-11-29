Azize 3. yeni bölüm fragmanı... Azize Balkan'ı öldürebilecek mi?

Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Balkan hayat mücadelesi verirken Azize kardeşinin öldüğünü öğreniyor. Öte yandan herkes Azize'nin üzerine giderken Onu savunma işi Kartal'a düşüyor. Bu arada Azize ile Balkan yalnız kalıyor ve genç kadının Balak'ı öldürüp öldürmeyeceği büyük merak konusu oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize’ye dönmüştür.

Azize kendisinden şüphelenen Kartal’dan kurtulmaya çalışırken Alpanların evinde sıkışıp kalacağından habersizdir. İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsmak üzeredir.