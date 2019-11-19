Azize dizisinde Asya'yı canlandıran Duygu Sarışın yaşı ve boyu kaç? Duygu Sarışın dizileri

Azize dizisi ilk bölümüyle büyük iz bırakmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Azize dizisi hakkında arayış sürüyor. Azize dizisinde yer alan başarılı oyuncu Duygu Sarışın, Mafya ailelerinin içindeki tek kadın liderdir ve en gençleridir. Kartal’ın kendini anladığını düşündüğü nadir insanlardandır. Azize-Kartal aşkının engellerinden biridir, adı Asya'dır.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almış ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.