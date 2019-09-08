08.09.2019 - 06:13| AA
Baba oğul birbirine girdi! Bıçak ve silah konuştu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bıçaklı ve silahlı kavga eden baba ve oğlu ağır yaralandı.
Yeşil Mahalle 1864 Sokak'ta yaşayan C.İ. (47) ile oğlu R.İ. (19) arasında, R.İ'nin eve geç gelmesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine alkollü olduğu belirtilen baba C.İ, bıçakla oğluna saldırdı. Yaralanan R.İ. de elinden aldığı bıçakla babasını yaraladı ve ardından da yanındaki arkadaşı G.A. ile kaçmaya çalıştı. Evdeki pompalı tüfeği alan C.İ. asansöre binen oğluna 2 el ateş açtı.
Olay yerinden uzaklaşan G.A. ise yakındaki Nazilli Devlet Hastanesine giderek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.İ, daha sonra Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
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