12.11.2019 - 16:16 |
Baba Parası filmi oyuncuları | Baba Parası ilk fragmanı yayınladı
Baba Parası filminin ilk fragmanı yayınlandı. Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Murat Cemcir ve Ahmet Kural yer alıyor. Merakla beklenen film çok yakında vizyona girecek.
Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın merakla beklenen yeni filmi 'Baba Parası'ndan ilk fragman yayınlandı.
"Ailecek Şaşkınız", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" filmleriyle tanınan Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşacak.
Ahmet Kural ‘Baba Parası’ filminde Kıbrıslı Selim rolüyle, hayranlarının karşısına çıkacak. Ölen babasının mirasının peşine düşen ve üvey annesiyle mücadeleye giren oyuncu, komik lafları ve Kıbrıs Türkleri’nin şivesiyle izleyenleri güldürecek.
Baba Parası’nda başrolleri Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım ve Ayhan Taş paylaşıyor.
BABA PARASI İLK FRAGMAN