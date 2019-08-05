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05.08.2019 - 16:00| DHA

Baba ve 2 oğluna domuz sürüsü saldırdı

Aydın'ın Çine ilçesinde, incir toplamaya giden Ramazan Toy (32) ile oğulları İzzet (9) ve İlyas Toy (7), yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradı. Yaralanan baba ve 2 oğlu, köylülerce hastaneye kaldırıldı.

Baba ve 2 oğluna domuz sürüsü saldırdı

Çine'de yaşayan Ramazan Toy, çocukları İzzet ve İlyas Toy'u da yanına alarak, Çaltı Ovası'na incir toplamaya gitti. Toy ve oğulları, burada karşılarına çıkan yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradı. Sağ el ve sol dirseğinden yaralanan Ramazan Toy, başından yaralan İlyas ile kollarından yaralanan İzzet Toy, köylüler tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba ve 2 oğlu, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ölümden döndüklerini belirten Ramazan Toy, "Ovada yürürken, bir anda domuz sürüsü ile karşılaştık. Çok sayıda domuz vardı. Bize saldırdılar. Kaçmak isterken, o kargaşada yaralandık. Bizi öldürebilirlerdi, çok şükür, çabuk ayrıldılar. Domuzlar, her geçen yıl daha da çoğalıyor. Domuzların sayıları arttıkça zararları da artıyor. Her yere ve tüm ekili alanlara zarar veriyorlar. Yetkililerin bu işe el atması lazım. Bölgemizde bir an önce domuzlara karşı mücadele başlatılmalı. Aksi halde zararları çok oluyor" dedi.

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