HaberlerEkonomiBakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik
09.09.2019 - 16:32| milliyet.com.tr
Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir görüşmenin gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Albayrak açıklamasında, "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.