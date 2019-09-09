Bakan Albayrak: ABD Ticaret Bakanı Ross ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Bakan Albayrak açıklamasında, "ABD Ticaret Bakanı Sn. Wilbur Ross ile, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık" dedi.