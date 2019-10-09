Bakan Gül açıkladı: Havaalanlarında ‘yargı’ birimleri kurulacak

Milliyet’in parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gül sunumu sırasında, bakanlık olarak yürüttükleri yeni bir çalışmayı açıkladı. Gül, yurt dışı çıkışı bulunan havaalanlarında hakkında arama kararı, adli sicil işlemlerinden kaynaklı sorunlar, icra, vergi borcu ve benzeri başka konularla ilgili idari işlem bulunan vatandaşların zaman zaman son dakika sürprizleriyle karşılaşabildiklerini anımsattı. Gül, vatandaşların haberlerinin dahi olmadığı işlemler gerekçesiyle yurt dışına çıkamadıklarını ve saatlerce havaalanlarında alıkonulabildiklerini belirterek, bu tip durumlara anında müdahale edip sorunu çözebilecek bir birimin yurt dışı çıkışlı tüm havaalanlarına kurulacağını söyledi.



AK Parti kurmayları hâkim ya da savcının yetkili olacağı bu birimlerin SEGBİS ile entegre olacağını, bu sayede ilgili kişilerin ifadelerinin de alınabileceğini belirterek, “Bazen hakkında düşmüş bir kararın sicil kaydından silinmemesi dahi insanların yurt dışına çıkmasına engel olabiliyor. Kurulacak bu birimler sayesinde vatandaşın mağduriyeti asgariye indirilecek. Hemen bu birimlere yönlendirilecek ve mümkün olabiliyorsa sorunları çözülerek” bilgisini verdi.



‘Üst kademe sahaya sürüldü’



PKK’nın artık eleman bulmakta zorluk çektiğini bu nedenle daha önce 40-50 kişilik gruplar halinde eylem yaparken şimdi 3-4 kişiyle vurkaç taktiğine geçtiğini aktaran Soylu, edinilen bilgiye göre şöyle konuştu: “Sayı azaldı, artık adam bulamıyorlar. İçeride 597 terörist kaldı. Bu rakam 2016’da 3 bindi. Son dönem operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı ya da gri listeden isimlerin çokça çıkması da adam bulamadıkları için. Daha önce yetiştirici ya da üst düzey görevde olanlar sahaya pek çıkmıyordu. Ama artık adam bulamadıkları için üst kademeye, yöneticilere de görev veriyorlar. Onları da sahaya sürmek zorunda kaldılar.”