Son dakika... Balıkesir'de facia! Yanan otobüste 5 kişi öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Vali Ersin Yazıcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Küçükkuyu ile Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Balıkesir'e 30 kilometre mesafede Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında yandığını belirterek, "Yolcu otobüsü jandarma karakolu yakınlarında yangına maruz kalıyor. İtfaiye henüz raporlamadı. Yangın söndürüldü. Ne yazık ki otobüsün yanmasıyla 3 yetişkin, 2 çocuğumuz hayatını kaybetti. 15 yaralı yolcu Balıkesir'de 3 farklı hastanede tedavi altına alındı. 2 yolcu ise jandarmada ifade veriyor" dedi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde inceleme yaptığını hatırlatan Vali Yazıcı, "Şoförün bilgisine başvuruluyor. Yaralıların sağlık durumları iyi. Yolcuların da bilgisine başvuruluyor. İtfaiye, jandarma ve savcılığın raporuyla olay aydınlatılacak. Henüz ölenlerin kimliği belli değil" dedi.

Öte yandan, Kamil Koç firmasına ait otobüsteki yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Söndürme çalışması sebebiyle trafik kontrollü olarak veriliyor.

İZDİHAM ÇIKINCA KAÇAMADILAR

34 yolcusu bulunan otobüsün şoförünün yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları yangının otobüsün orta kısmında başladığı ve yangından kaçmak için arkaya kaçmak isteyen yolculardan bazılarının izdihamla kaçamadığı öğrenildi.

Otobüsün ise firmanın kendisine ait olduğu belirtildi. Jandarmanın otobüsün yakıt tankından da kullanılan akaryakıtla ilgili numune alacağı kaydedildi.





BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: İLK DUMANLAR KAHVE MAKİNESİNDEN ÇIKMAYA BAŞLADI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını faciasında ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade etti.

Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Araçta 34 yolcu ve biri şoför 3 mürettabat bulunuyor. Dumanlar kahve makinesinden gelmeye başlamış. Aldığımız bilgiler o yönde. Aracın orta kısmından dumanlar çıkmış. Muavin fark edince kaptanı uyarmış, sağa çekmişler. Ancak kapılar açıldıktan sonra oksijen hızla içeri girince duman ve alev hızlanmış. Yangın büyüyünce araç içinde panik ve izdiham yaşanmış. Yangından kaçamayan 5 kişi malesef hayatını kaybetti. Kurtulan yolcuların bir kısmı jandarmada ifade veriyor. 15-16 yaralımız var. Onların da sağlık durumları iyi" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, orman yangını mevsimi olduğu için her 20 kilometrede bir itfaiye aracının bölgede olduğunu, ihbar sonrası 2 dakikada alevlere müdahale edildiğini hatırlatarak, "Araç alev topuna döndüğü için çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Ancak kısa sürede alevler söndürüldü" şeklinde konuştu.