Özellikle balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balığı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Zehirli ve saldırgan olmasının yarattığı olumsuz etkileri tersine çevirecek bir uygulama hazırlandığını söyleyen Bakan Pakdemirli vatandaşları meraklandırdı.

BALON BALIĞI HABERLERİ

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve tuttukları diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Saldırgan yapısı nedeniyle denizdeki hemen her şeyi yemek maksadıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığını ekonomiye kazandıracak çözüm, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, balon balıklarının zehrinden ilaç yapılması için ihraç edilebileceğini belirterek, tanesi 10 TL'den balıkçılardan alınabileceğini, bu şekilde balon balığının kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Bakan Pakdemirli, Kanada'nın 5 bin ton alım için hazırda beklediğini de aktardı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasını olumlu karşıladı. Ciddi bir faydası olacağını da ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, Bu balığın Akdeniz'de doğal düşmanı yok. Sayıları çok arttı. Balıkçılığa bu türün kazandırılması lazım. İnsanlık yararına olacak bir kısmı mutlaka vardır. Sevindirici bir haber. En azından artık balıkçılarımız mağdur olmadan para kazanacak" diye konuştu.

Uygulamanın balıkçılar için bir umut olduğunu ifade eden Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, hem denizlerden temizlenmesi hem de ekonomiye kazandırılması için faydalı olacağını anlattı. Demir, Kanada'nın 5 bin ton balon balığı talebine ilişkin Şu anda denizde o kadar var mı bilmiyoruz" dedi.

BALON BALIĞI NEDİR? ZEHİRLİ Mİ?

Genellikle deniz diplerinde yaşayan balon balığı etinin zehirli olması ve tehlike hissettiği anda şişmesiyle dikkat çeker. Ekonomik değeri az olan balon balığının bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardıkları için de balıkçılar için tehdittir.