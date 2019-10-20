20.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Banksy sanatla satış yapacak
İngiltere’nin başkenti Londra’da Gross Domestic Product (Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla) adını verdiği içine girilemeyen bir dükkân açan Banksy, burada bulunan polis kaskından yapılmış disko topu, üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan çelik yelek ve tuğladan yapılmış tasarımcı çantası gibi ürünleri satışa çıkardı.
Banksy bu eserleri, “Sanat neden önemlidir?” sorusuna cevap verebilecek müşteriler arasından rastgele seçtiği kişilere satacak. Sorulara verilen yanıtlar ise komedyen Adam Bloom tarafından değerlendirilecek. Ayrıca sitenin kuralına göre alıcılar en fazla bir eser satın alabilecek. Banksy, bu durumun “Mümkün olduğunca eğlenceli, bilgilendirici ve aydınlatıcı” olduğunu söylüyor. Satışa çıkan eserlerin fiyatı 10 sterlinden başlıyor.
Çelik yelek 850 sterline satılacak.