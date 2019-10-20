Banksy sanatla satış yapacak

Banksy bu eserleri, “Sanat neden önemlidir?” sorusuna cevap verebilecek müşteriler arasından rastgele seçtiği kişilere satacak. Sorulara verilen yanıtlar ise komedyen Adam Bloom tarafından değerlendirilecek. Ayrıca sitenin kuralına göre alıcılar en fazla bir eser satın alabilecek. Banksy, bu durumun “Mümkün olduğunca eğlenceli, bilgilendirici ve aydınlatıcı” olduğunu söylüyor. Satışa çıkan eserlerin fiyatı 10 sterlinden başlıyor.





Çelik yelek 850 sterline satılacak.