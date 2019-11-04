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04.11.2019 - 15:56 | | DHA

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, El Yapımı Patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu yüzleri güldürdüZonguldak'ın Ereğli ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde gırgır ve trol tekneleriyle denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda hamsiyle limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
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