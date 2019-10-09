Barış Pınarı operasyonu başladı mı? Barış Pınarı operasyonunda son gelişmeler

Barış Pınarı Operasyonu için gözler Fırat'ın doğusuna çevrildi. Konuya ilişkin yetkili makamlar tarafından net bir açıklama yapılmazken hazırlıkların tamamlandığına ve Türk Ordusunun hazır olduğuna dair Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Türk ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundan operasyona başladı iddiasında bulundu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan AK Parti kampında kamuoyunu yakından ilgilendirecek açıklamalara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye operasyonuna yönelik gerekli tüm hazırlıkların yerine getirildiğinin müjdesini verdi. Öte yandan tam teçhizatlı yürütülecek operasyonu Barış Pınarları şeklinde nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu harekatın gerek havadan gerekse karadan gerçekleştirileceğine dair sinyaller verdi..

SURİYE OPERASYONU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 29.İstişare ve Değerlendirme toplantısında verilen ifadeler doğrultusunda; "Söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz" Barış Pınarı harekatının başlayacağını aktarmıştı.

Tüm bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Barış Pınarları'' nitelemesini çoğul bir biçimde ifade etmesi de, yürütülecek operasyonun yalnızca tek noktada olmayıp daha çok noktada yapılacağına işaret olarak yorumlandı.

SURİYE OPERASYONU BAŞLADI MI?

Türk askeri birliklerinin sınırları geçerek zırhlı araçlarla beraber Cerablus'tan Münbiç'e doğru ilerlemeye başladığının bilgisine ulaşıldı. Suriye'nin kuzey tarafında askeri hareketlilik meydana gelirken,Türk Hava Kuvvetleri'nin ise Irak-Suriye sınırında devriye-keşif ve gözetleme uçuşlarını sıklaştırdığı öğrenildi. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri ekibi tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi gerçekleştirilirken; hem de komandolar hem de araçlar, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye olması açısından gönderildi.