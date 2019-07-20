Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan kurban ibadetini yerine getirecek olan binlerce müslüman kurban olarak islam dininde kabul edilen hayvanlardan alabilmek için arayışlara başladı. Bayramda kesilecek olan kurbanların yanı sıra yakın akrabalar ziyaret edilip gönülleri hoş edilecek. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı Çarşamba akşamı sona erecek. Cuma mesai bitimi ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos akşamı son bulacak. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesi halinde Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi vatandaşlar 9 günlük tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Kurban Bayramı tatili 5 gün sürecek.