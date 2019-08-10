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10.08.2019 - 15:01

Beceriksiz Katil filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Beceriksiz Katil filmi, 2017'de vizyona girdi. Korhan Uğur'un yönettiği Beceriksiz Katil filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Beceriksiz Katil filmi hakkında merak edilenler...

Beceriksiz Katil filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Beceriksiz Katil film konusu, Mahalleden çocukluk arkadaşları Sarı ve Şener’in dostlukları dillere destandır. Fakat bunca zaman şans hiç yüzlerine gülmemiştir. Sarı, erken yaşta ailesini kaybetmiş, zar zor bir üniversite bitirmiş hemen sonra iki aydır tanıdığı ve hayatımın aşkı dediği biriyle evlenmiştir. Evlendikten hemen sonra gelin, düğünde takılan takılar ve o güne kadar birikmiş ne var ne yoksa sırra kadem basmıştır. Şener ise sadece uzmanlık alanı olan “borç batağından çıkma” konusunda her zaman olduğu gibi arkadaşına tam destek göstermiştir. Borçlarından kurtulmak için Şener, Sarı’ya kumar oynamayı teklif etmiştir. Şener için kumar bir yaşam biçimidir. Sarı ise kumar işine başta çok karşı çıksa da bu sefer direnememiştir. Başta her şey şaşırılacak derecede güzel gider. Fakat bu durum uzun sürmez. Kendilerini iyice kaptırıp kasadan borç para almaya başlamışlardır. Borçlandıkları adamların ne kadar acımasız mafya üyeleri olduğunu ise sabahın ilk ışıklarında yedikleri dayaktan öğrenmişlerdir. Mafyanın bizim bitirimlere bir teklifi vardır. Fakat bu teklif öyle hemen kabul edilecek cinsten değildir..

OYUNCULAR KİMLER?

Begüm Öner
Fatih Al
Ümit Erdim
Eser Eyüboğlu

Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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