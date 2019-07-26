Bedelli askerlik başvuruları o tarihte sona eriyor!

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman sona erecek? Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen milyonlarca genç bedelli askerlik ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

16 Temmuz'da başlayan bedelli askerlik başvuruları için son gün 31 Temmuz. Kura işlemi ise 2020 Ocak'ta yapılcak. Sevler ise Mart ayında yapılmaya başlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

Öte yandan idari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek.