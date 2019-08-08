Bekçilik sınav sonuçları sorgulama | Fiziki mülakat sınavı nasıl olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi. Sınav sonuçları Polis Akademisi resmi internet adresi "https://www.pa.edu.tr/" üzerinden de görüntüleniyor.

1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

7 Ağustos'ta açıklanan bekçilik sınav sonuçları için itirazlar 9 Ağustos saat 17.00'ye kadar sürecek.

FİZİKİ MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

-Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

-Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

-Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.