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04.09.2019 - 14:58

Bekçilik sınav sonuçları yarın açıklanıyor... Peki saat kaçta açıklanacak?

İkinci dönem Bekçilik sınav sonuçları yarın açıklanacak. Saatler gece 00.01'i gösterdiğinde sonuçlara ilişkin aramalar hızlanacak. Bekçi adaylarının sıklıkla yönelteceği soru 'Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?' şeklinde olacak.

Bekçilik sınav sonuçları yarın açıklanıyor... Peki saat kaçta açıklanacak?

 

2. dönem bekçi adaylarının beklediği gün geldi çattı. Yarın bekçilik sınav sonuçları hem Polis Akademisi'nin hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile açıklanacak. Şu sıralar adayların dillerinden düşürmediği soru ise "Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?" şeklinde...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Bekçilik sınav sonuçlarının saati hakkında ne Polis Akademisi'nden ne de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklama yok. Geçen sefer 1. dönem bekçilik sınav sonuçları akşam saatlerinde açıklanmıştı. 2. dönem bekçilik sınav sonuçlarının da yine akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. 

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