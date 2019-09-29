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29.09.2019 - 15:30 |

Bekçilik sözlü sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri yayımlandı. Bekçi adayları ise arayışa koyuldu. Peki 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavı ne zaman?

Bekçilik sözlü sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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