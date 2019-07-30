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30.07.2019 - 15:44| İHA

Beklenmiyordu... İstanbulluları hazırlıksız yakaladı!

İstanbul’da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan çantaları ile korunmaya çalışırken, bazıları da üst geçitlerin altında bekledi. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.

Beklenmiyordu... İstanbulluları hazırlıksız yakaladı!
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu
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İstanbul’da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı semtlere yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar ıslanmamak için ellerinde bulunan eşyaları ve çantalarını kafalarına koyarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise, yağmur nedeniyle üst geçitlerin altında bekledikleri görüldü. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.

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