12.09.2019 - 10:11
Benim Tatlı Yalanım 13. bölümde Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor!
Benim Tatlı Yalanım dizisi 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları TV ekranında izleyici ile buluşan Benim Tatlı Yalanım dizisinde yıllar sonra Aylin'in ortaya çıkması ve avukatı aracılığı ile boşanma protokolünü Nejat'a göndermesi ile ortalık bir anda karışır. Nejat 'ın bu süreçteki en büyük destekçisi ise Suna olacaktır. Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında!
Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisinde bu hafta yıllar sonra ortaya çıkan Aylin her şeyi alt üst ediyor. Nejat yaşanan olay ile darmadağın olurken onu teselli edecek ve ona mantıklı hareket etmesini sağlayacak tek kişi ise Suna olacak.
Yanlış hamleler yapmasını engellemek isteyen Suna zaman zaman buna engel olamayacak olsa da bu durumu en az hasarla atlatmanın hesaplarını yapar.
BENİM TATLI YALANIM 13. BÖLÜM FRAGMANI
BENİM TATLI YALANIM 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Sultangazi'de babasından kaçan çocuk pencereden atladıİstanbul Sultangazi'de babasından korkup kaçan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin bulunduğu 5 katlı binanın 1. kat penceresinden atlayarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan hastaneye kaldırılan çocuğun 15 yaşındaki ablasının da 2 ay önce yine babasından korkup arka balkondan atladığı ileri sürüldü.