Benim Tatlı Yalanım 13. bölümde Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor!

Benim Tatlı Yalanım 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisinde bu hafta yıllar sonra ortaya çıkan Aylin her şeyi alt üst ediyor. Nejat yaşanan olay ile darmadağın olurken onu teselli edecek ve ona mantıklı hareket etmesini sağlayacak tek kişi ise Suna olacak.

Yanlış hamleler yapmasını engellemek isteyen Suna zaman zaman buna engel olamayacak olsa da bu durumu en az hasarla atlatmanın hesaplarını yapar.

BENİM TATLI YALANIM 13. BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI