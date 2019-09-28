Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı! Kayra gerçeği öğrenecek mi?

Kayra'nın mektup bırakıp, ortadan kaybolması Nejat ve Suna'yı şoke eder. Ancak asıl şoku, Kayra eve dönünce yaşayacaklardır çünkü Kayra'yı eve Aylin getirir. Nejat, yıllar sonra Aylin'le karşılaşmaktan çok rahatsız olur. Üstelik sinsice hayatlarına sızıp, çoktan Kayra'yla tanışmıştır bile...

Aylin ise Nejat'ın, Kayra'ya nasıl böylesine büyük bir yalan söylediğini sorgular. Suna, Aylin'in boşanma davasına gelmeme sebebini öğrenirken, Kayra, babasının 'Suna' isminde birine aşık olduğunu duyar ve Suna'nın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

BENİM TATLI YALANIM 15. BÖLÜM FRAGMANI - 2

BENİM TATLI YALANIM 15. BÖLÜM FRAGMANI