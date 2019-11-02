Benim Tatlı Yalanım 20. bölümde Aylin Kayra'nın velayetini almak istiyor!

Benim Tatlı Yalanım 20. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cumartesi akşamları ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım dizisinde Aylin'in Kayra'nın velayetini almak istemesi ile ortalık bir anda karışır. Mahkeme salonunda kendisine yöneltilen ithamlara karşı sert çıkan Nejat kızının velayetini kaybedecek midir?

Kayra olan biteni geçte olsa öğrenecek ve babasından ayrılmak istendiğini anlayacaktır. Annesi Aylin'e bu durumu yüksek sesle dile getiren Kayra babasından ayrılmak istemediğini bir kez daha ifade edecektir.

BENİM TATLI YALANIM 20. BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI