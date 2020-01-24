MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu
ABONE OL
24.01.2020 - 16:56 | | AA

Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda iki aracın karıştığı kaza, trafik akışında yoğunluğa neden oldu.

Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu

Barbaros Bulvarı'nda ilerleyen 34 UT 763 plakalı araç, sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği sırada, karşı sokaktan çıkan ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan dönerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, 3 şeritli yol üzerinde önlem alınarak trafik akışı tek şeridi indirildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda hasar oluşurken, trafik akışı yan devrilen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

 

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber